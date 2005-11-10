Nella lotta salvezza non c'è solo il fattore-Varela o la sorpresa Raimondo: fra le squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa sta beneficiando di un Milutin Osmajic che è stato fin da subito determinante, con già 6 reti realizzate in Serie A. L'attaccante montenegrino ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del fatto di essere già nella storia del Grifone, visto che una partenza con sei gol in undici partite l'avevano fatta solo Milito e Piatek con la maglia rossoblù.

Osmajic di fronte al dato spiega: "Di questo non posso che essere contento. Un momento... magico, certo. Sto molto bene, ma soprattutto sono molto felice di vedere il mio club andare bene e vincere. Ora, però, è necessario andare avanti così. Voglio continuare a lavorare sodo per il bene del team, non certo perché il mio primo interesse sia di aumentare i gol segnati".

Osmajic esalta De Rossi

Osmajic parla poi del tecnico Daniele De Rossi, una figura "importantissima per me", spiega. "Quando ero più giovane guardavo a casa le partite della Roma in televisione, dove giocavano proprio lui e Vucinic. A me piaceva moltissimo come giocatore, e ora è il mio tecnico", le sue parole. De Rossi importante anche per la scelta fatta in estate: "Quando c'è stata la possibilità di venire al Genoa, l'idea di avere lui come mister mi ha reso felicissimo, perché è una figura carismatica, un ottimo allenatore, che mi insegna tanto ogni giorno e mi aiuta a migliorare sempre. Con lui spingo sempre di più in avanti i miei limiti".