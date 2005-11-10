Tanti indizi sul mercato del Milan alla vigilia della sfida al Frosinone. Al di là delle indiscrezioni dei media, ci hanno pensato Ruben Amorim e Gerry Cardinale ad alimentare, più o meno volontariamente, le speranze dei tifosi rossoneri per nuovi colpi nella finestra di gennaio.

Gerry Cardinale ha spiegato: “Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, a stretto contatto con mister Amorim”. E su Endrick, si è sbilanciato: “È tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”.

Movimenti in entrata, ma anche in uscita: Camarda è chiacchierato come possibile partente, magari in prestito e La Gazzetta dello Sport parla del Cagliari come ipotesi per lui. In terra sarda al Diavolo piace per contro Mendy, che secondo il quotidiano può già essere bloccato in ottica futura per una cifra intorno ai 15 milioni. Da capire se per le prossime stagioni o già da ora come possibile terza punta.

Su questo tema, da Camarda che può svoltare alla terza punta che può aiutare, si è espresso lo stesso Amorim. In conferenza il portoghese ha detto: "È chiaro che possiamo dire che una terza punta potrebbe aiutare gli stessi Camarda e Ramos", per poi chiarire però che il vero problema è di natura tattica e di squadra, visto che a suo dire il resto del gruppo non sta supportando i numeri 9 in campo. Sui possibili investimenti, poi, ha invitato alla prudenza: “Non vogliamo una grande stella, ma un ragazzo equilibrato, che arrivi qui per essere parte integrante della squadra”. La preferenza è per un giocatore giovane, funzionale al progetto e non necessariamente già affermato.

Endrick e Tresoldi nel mirino, novità anche per Rabiot

Il Milan segue da tempo il già citato Endrick, per il quale il Real Madrid potrebbe valutare anche una cessione definitiva con diritto di riacquisto. Le cifre ipotizzate arrivano a 60 milioni di euro più 10 di bonus, mentre l'alternativa principale resta Nicolò Tresoldi del Bruges. Sullo sfondo anche la possibilità che Francesco Camarda parta in prestito: sebbene Amorim abbia preferito rinviare ogni valutazione a gennaio, la decisione pare già presa. Cardinale ha poi confermato i contatti per il rinnovo di Adrien Rabiot: “Stiamo parlando e spero di arrivare presto a un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”. Sul prossimo arrivo di Markus Krosche, invece, nessuna conferma: la società comunicherà eventuali novità soltanto quando sarà pronta.