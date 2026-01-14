TMW
Milan, Massimiliano Allegri tedoforo per le strade di Borgomanero: le immagini
Massimiiano Allegri è diventato oggi uno dei 10.001 tedofori della Fiamma Olimpica, nel suo viaggio verso Milano-Cortina 2026, che si concluderà il 5 febbraio a Milano.
Il tecnico del Milan ha portato la Fiamma nelle strade di Borgomanero, in provincia di Novara, a pochi chilometri dal centro sportivo rossonero di Milanello, tra due ali di folla. In calce, le immagini.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
