Un'occasione per mettersi in mostra, proprio davanti a chi lo sta seguendo sul mercato. Questa sera alle 18, a San Siro, Gabriele Calvani sarà uno degli osservati speciali di Milan-Frosinone. Il difensore classe 2004, di proprietà del Genoa e in prestito alla squadra ciociara, è entrato nella lista dei possibili rinforzi rossoneri. Nelle scorse settimane, emissari del Milan hanno seguito il Frosinone, anche per valutare da vicino il centrale dell'Under 21. Il calendario offre adesso un'occasione ulteriore, a condizione che Calvani sia della partita: dopo aver lasciato il ritiro azzurro per un problema al flessore, il difensore ha ripreso ad allenarsi con i compagni e dovrebbe partire titolare nella squadra di Massimiliano Alvini.

Calvani, a San Siro il confronto con Ramos e Pulisic. Il Milan cerca un difensore

Il compito non sarà dei più semplici. Nel 4-2-3-1 del Frosinone, Calvani dovrebbe fare coppia con Monterisi, con Oyono e Terzic sulle corsie laterali. Dall'altra parte, Ruben Amorim dovrebbe affidare l'attacco a Gonçalo Ramos, supportato da Christian Pulisic. Per il giovane centrale italiano sarà una partita impegnativa soprattutto nella gestione dei movimenti del centravanti portoghese e degli inserimenti dello statunitense, abile ad attaccare gli spazi tra difesa e centrocampo. Calvani ha dimostrato di saper abbinare prestanza fisica, velocità e letture: sono caratteristiche che lo rendono interessante anche per il sistema di gioco di Amorim, che chiede ai propri difensori di difendere in avanti e accettare situazioni di uno contro uno.

Il Genoa ha il cartellino, il Milan cerca rinforzi per gennaio

Il Milan, non è un mistero, ha bisogno di intervenire in difesa. Gli infortuni di Gabbia e Tomori, insieme ai problemi fisici di Pavlovic, hanno ridotto le alternative dell'allenatore portoghese. La dirigenza rossonera cerca un centrale, possibilmente giovane e con margini di crescita. Il primo nome rimane quello di Gonçalo Inacio, già allenato da Amorim allo Sporting, ma le richieste economiche del club lusitano spingono a considerare anche altre possibilità. Tra queste c'è Calvani, che presenta il vantaggio di conoscere già il calcio italiano e di avere accumulato esperienza in Serie A. Il suo cartellino appartiene al Genoa, società con cui il Milan intrattiene rapporti più che buoni.