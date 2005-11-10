Dopo la goleada all'esordio contro la Giamaica, l'Italia Under 17 torna in campo con un obiettivo preciso: conquistare un altro successo e prendersi la vetta del Gruppo E nel Mondiale di categoria. Gli azzurrini guidati da Daniele Franceschini, reduci dal convincente 6-0 nella prima uscita, affrontano questo pomeriggio la Costa d'Avorio, avversaria ben più insidiosa rispetto a quella incontrata al debutto. Appuntamento alle 15.30 a Doha, con diretta televisiva su RaiSport.

La sfida mette in palio il primato del raggruppamento, considerando che anche la formazione africana ha iniziato il proprio cammino con una vittoria, superando per 2-1 l'Uzbekistan. Un avversario da non sottovalutare, come ha sottolineato lo stesso commissario tecnico italiano alla vigilia: "Affronteremo una squadra molto preparata, sia sotto il profilo atletico sia dal punto di vista tecnico-tattico. Sarà una sfida impegnativa, nella quale dovremo mettere in campo attenzione, determinazione e qualità. Cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi, dando il massimo sotto ogni aspetto. L’obiettivo è disputare una buona prestazione e provare a conquistare il miglior risultato possibile".

I PRECEDENTI SORRIDONO AGLI AZZURRINI

A livello di nazionali giovanili, Italia e Costa d'Avorio si sono affrontate due volte nella fase a gironi di un Mondiale Under 18. In entrambe le occasioni il successo è andato agli azzurrini, anche se al termine di incontri particolarmente combattuti. Il primo confronto risale al 17 dicembre 2005, quando la selezione guidata da Daniele Zoratto si impose con un rocambolesco 4-3. Il secondo incrocio, datato 17 ottobre 2013, vide invece l'Italia prevalere con il risultato di 1-0.