Monza-Fiorentina 3-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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23.11.2026 22:50Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Monza: Thiam; Kouadio (74' Ziolkowski), Goglichidze, Carboni; Birindelli (85' Lucchesi), Akinsanmiro (74' Foe Ondoa), Colombo, Mangas; Pessina (85' Touré), Robinson (67' Dany Mota), Varela. All.: Juric
Fiorentina: De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (27' Ranieri), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono (67' Beto), Gonçalves (46' Njie), Gnonto (67' Valdepeñas); Pellegrino. All.: Vanoli
Arbitro: Doveri
Marcatori: 45' rig. Varela (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M)
Ammoniti: Dragusin (F)
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