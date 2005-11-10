Il Monza ritrova il sorriso nel modo più convincente possibile e travolge la Fiorentina per 3-0 all'U-Power Stadium, nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Una vittoria pesantissima per la squadra di Ivan Juric, squalificato e sostituito in panchina dal vice Matteo Paro, che interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive e abbandona la zona retrocessione. I brianzoli salgono a 10 punti, scavalcando contemporaneamente Sassuolo, Parma, Fiorentina e Lecce. Situazione opposta per i viola, che tornano a perdere dopo quasi un mese e tre risultati utili consecutivi, scivolando al sedicesimo posto con appena 9 punti.

La partita si apre con una Fiorentina intraprendente, pericolosa soprattutto con Oulai e Jimenez, ma fermata dagli interventi di Thiam. Il Monza cresce progressivamente e al 44' passa in vantaggio con Gustavo Varela, che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Oulai. Nella ripresa arriva l'accelerazione decisiva: al 51' il portoghese firma il raddoppio con uno spettacolare colpo di tacco su assist di Pessina, mentre al 59' Jay Robinson completa il tris con un magnifico destro al volo d'esterno sotto la traversa. Nel finale la Fiorentina prova a reagire con Beto, che all'87' colpisce il palo di testa, ma il risultato non cambia.

Varela fa impazzire il mercato: Barcellona, Juventus, Napoli e Inter sulle sue tracce

Il grande protagonista della serata è ancora una volta Gustavo Varela. Con la doppietta alla Fiorentina, l'attaccante portoghese raggiunge quota 11 reti in 12 presenze nel suo primo campionato di Serie A, confermandosi capocannoniere e una delle rivelazioni più importanti della stagione. Un rendimento che sta attirando l'attenzione dei principali club europei.

L'ultima società straniera a interessarsi è stata il Barcellona, mentre in Italia Juventus e Napoli seguono il giocatore già da settimane. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha anche incontrato gli agenti del portoghese. Sullo sfondo si è aggiunta l'Inter, che valuta soprattutto un'operazione per la prossima estate. Non è passata inosservata, infatti, la presenza all'U-Power Stadium del direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin e del Director of Football Development Simone Lo Schiavo, arrivati per osservare Varela e Robinson.

Il Monza, impegnato nella lotta per la salvezza, difficilmente prenderà in considerazione una cessione del proprio gioiello a gennaio. Per l'estate, invece, la valutazione è già fissata attorno ai 50 milioni di euro.

Non sono mancate le polemiche arbitrali. Corretta la decisione di Daniele Doveri di concedere il rigore per il fallo di mano di Oulai, così come quella di non ammonire il centrocampista viola. Più dubbio il contatto tra Kouadio e Mastantuono nell'area brianzola: il difensore tocca il ginocchio dell'argentino, ma l'entità lieve dell'intervento rende comprensibile il mancato richiamo del VAR. L'errore più evidente arriva invece sul terzo gol del Monza: nell'azione che porta alla rete di Robinson, Mangas colpisce Njie al volto con il gomito sinistro. Un fallo che avrebbe dovuto portare all'annullamento della rete, sfuggito sia a Doveri sia agli addetti al VAR Volpi e Marini.

Vanoli chiede scusa e annuncia il ritiro. Paro esalta Varela e Thiam

La sconfitta ha provocato la dura reazione dei sostenitori della Fiorentina. Già durante la partita, dal settore ospiti si erano levati cori come “Fuori le palle” e “Per vincere bisogna correre”. Dopo il triplice fischio, i giocatori viola si sono presentati sotto la curva, ricevendo una pesante contestazione prima di rientrare negli spogliatoi a testa bassa.

Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Paolo Vanoli non ha cercato giustificazioni: “Ottimo approccio, poi dopo il rigore ci siamo un po' squagliati perché ognuno provava a risolverla individualmente. Da questa partita capiamo che nel calcio ci vuole fame e anche umiltà, perché da soli non si vincono le partite, serve un gruppo che rema tutto nella stessa direzione”.

Il tecnico viola ha sottolineato anche i problemi difensivi, aggravati dall'infortunio di Viery, ma ha riconosciuto la superiorità degli avversari: “Stasera ha vinto chi ha avuto più fame. Ho visto dei contrasti in cui noi siamo caduti a terra e loro no”. Poi l'annuncio di un provvedimento immediato: “Bisogna anzitutto chiedere scusa ai tifosi. Bisogna trovare sempre un rimedio e giovedì andremo in ritiro”.

Di tutt'altro umore Matteo Paro, vice di Juric, che ha guidato il Monza dalla panchina. “Ci tenevamo molto a fare tre punti dopo le sconfitte, siamo molto contenti”, ha dichiarato a DAZN, soffermandosi poi sui protagonisti della serata. Su Varela: “Gli ho fatto i complimenti, l'ho abbracciato. Sono felice per lui e per la squadra”. Parole di elogio anche per Thiam, decisivo nel primo tempo, e per Pessina, il cui rientro ha restituito esperienza al centrocampo brianzolo.

Inevitabile, infine, una domanda sul futuro del bomber portoghese: “Noi per ora ci lavoriamo, siamo contenti di averlo, poi vedremo cosa succederà. Per ora il ragazzo sta dimostrando grande spirito, grande impegno nel lavoro, nel migliorarsi”. Paro guarda già alle prossime sfide contro le squadre di alta classifica, assicurando che il Monza non cambierà identità: “Non ci snatureremo. Cercheremo di mettere in difficoltà anche le squadre di alta classifica e di fare punti”.

ottiene 3 punti pesantissimi in classifica, che gli permettono di superare proprio i viola e lasciare la zona retrocessione, ora 2 lunghezze più indietro. La squadra di Vanoli resta invece a 9, solamente a +1 sul 18° posto occupato dal Sassuolo.

La classifica di Serie A dopo 12 partite

Lazio 32

Roma 30

Inter 29

Milan 27

Como 26

Juventus 21

Frosinone 20

Napoli 18

Bologna 18

Genoa 16

Cagliari 16

Atalanta 15

Torino 14

Monza 10

Lecce 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Udinese 6

Venezia 6