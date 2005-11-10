Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 1-0 sul Torino: "Stasera i ragazzi hanno fatto una bella vittoria, di sofferenza, che ci mancava. E tra l'altro hanno difeso anche molto bene. Detto questo, sono dispiaciuto per Lang: domenica scorsa c'è stata un'incomprensione, i tifosi anche stasera sono stati meravigliosi. C'è da fare un percorso di sofferenza, perché c'è da recuperare molto ma sono sicuro che tutti insieme ci riusciremo. I tifosi hanno il diritto di fischiare, ma il giocatore stasera ha giocato molto bene".

C'era il rischio di staccarsi troppo in classifica?

"Credo che i ragazzi abbiano preso atto della realtà del momento del Napoli, il calcio è fatto di risultati. Oggi avevamo un punto in più del Torino, in queste dieci partite c'è mancata la paura di prendere gol, quel centimetro in più che ti dà la possibilità di portare a casa le vittorie. Stasera c'era energia positiva, che serve per portare a casa il risultato".

Come si gestisce un giocatore del valore d De Bruyne?

"Non c'è piede dentro e piede fuori, è un giocatore straordinario. Basta vedere stasera, sta facendo bene. L'anno scorso è stato fuori 4-5 mesi per infortunio, non è un ragazzino. Ha fatto bene in nazionale, ma aveva fatto bene anche con noi. A volte la percezione ti fa dare un giudizio diverso, io sono molto contento di lui come degli altri".

Il saluto con De Laurentiis?

"Non è questione di fortuna, ma di positività dell'ambiente. Normale che ci sia un po' di depressione, è il bello di una piazza come Napoli ma bisogna restare sereni perché poi le cose torneranno".