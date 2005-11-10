Il Torino lotta, ma cade al Maradona contro il Napoli per effetto del gol di McTominay nella ripresa. Il tecnico granata, Ignazio Abate, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida: "Rimane rammarico, le buone prestazioni non bastano, potevamo fare qualcosa in più per prendere punti. Nel secondo tempo sembrava che stessimo prendendo in mano la partita nei primi 20-25 minuti, ma lì dovevamo avere la forza di andare in vantaggio".

Cosa serviva in più?

"Dobbiamo aumentare la qualità negli ultimi 30 metri, prendere più iniziative, aumentare la qualità nei cross e nella rifinitura. È nelle corde di questi ragazzi e bisogna continuare a battere con prestazioni del genere".

L'uscita di Ismajli ha tolto qualcosa, visto che stava dominando?

"Sì, è importante per noi, ma paradossalmente abbiamo preso gol su contropiede dopo un calcio d'angolo dopo aver perso palla troppo facilmente, c'era troppo spazio, conosciamo la qualità di questi giocatori e in questo stadio, rammarico proprio per questo".

A centrocampo hai tante opzioni. Oggi scelte più di contenimento, o dettate dalle condizioni?

"Anche nel primo tempo volevamo andarli a prendere a uomo, Gineitis è fisico e ho optato per lui avendo loro Anguissa e McTominay. Ma Braganca è un giocatore di assoluta qualità, così come Mandragora. Ho aggiunto un centrocampista con fisicità. Poi ho messo Vlasic con caratteristiche simili anche se Nikola ha qualità più offensive e volevamo continuare a mordere".

Cacciamani dove deve crescere? Altra grande gara.

"Sta crescendo molto, è molto umile e lavora a testa bassa, può crescere ancora negli ultimi 30 metri mettendo qualche gol e assist, indubbiamente lo farà"