Il Napoli vince contro il Torino grazie al gol di McTominay. Il tecnico azzurro, Massimiliano Allegri, ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Avevo detto che se sorridono segnano? Non c'era il mood giusto, ho detto ai ragazzi 'sorridiamo e magari riusciamo a fare gol'. Fortunatamente sono stati bravi i ragazzi a vincere questa partita soffrendo contro un ottimo Torino".

Una vittoria sofferta.

"Vincere le partite non è facile, è servito vincere in sofferenza, poi bisogna fare meglio in certe situazioni, come alla fine quando si poteva cambiare meglio da un lato all'altro".

Quando si è fatto male Vergara ha dovuto inventare ancora qualcosa, come quando ha scambiato di posizione De Bruyne e McTominay.

"La cosa divertente di questo lavoro. I giocatori li conosco un po' meglio dopo un po' che siamo insieme. Credevo che che De Bruyne sotto la punta potesse fare meglio, invece serviva di più McTominay vicino alla punta".

Hojlund è quello da mettere maggiormente in condizione per farlo tornare quello che conosciamo?

"No, non è assolutamente così. Credo che abbia fatto un'ottima partita e si sia messo a disposizione della squadra. La squadra fino ad ora ha fatto buone partite, creando molto, sicuramente è mancata cattiveria nel difendere, cosa che si è vista stasera. Hojlund si è creato diverse chance, ha fatto gol in nazionale ma è stato utile anche a noi".

McTominay nel primo tempo era troppo schiacciato e poi si è liberato. Vi siete confrontati a fine primo tempo?

"Ho detto a McTominay di non farsi trovare lì subito nella posizione verticale rispetto a Hojlund ma di arrivarci, così da essere meno marcabile. Abbiamo creato superiorità a metà campo. Già nel primo tempo c'erano state situazioni in cui potevamo andare in 4 contro 3 contro i loro centrocampisti e non lo abbiamo fatto. Quando ci ho messo McTominay è andato lì, ma stando fermo e con qualche difficoltà. Nel secondo tempo si è mosso di più fra le linee".

Quanto è importante la sfida con iil Manchester City?

"Bisogna essere molto realisti: è importante, ma il passaggio di turno in Champions ce lo giochiamo nelle ultime tre partite. Martedì cerchiamo di fare risultato, ma sappiamo che bisogna sistemare il campionato, la Champions è da sistemare nelle ultime 3, se saremo bravi".