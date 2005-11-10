Leonardo Spinazzola, esterno sinistro del Napoli, è stato intervistato da DAZN dopo la gara vinta in casa contro il Torino: "Penso che questo inizio è stato un po' rallentato dai dettagli, che non ti hanno fatto arrivare a dei punti in più vuoi per una cosa vuoi per un'altra. Ogni gesto viene ingigantito dai media, fuori si parla tanto ma noi sappiamo che dobbiamo essere uniti perché abbiamo dei bravi giocatori ma da soli non possono fare niente. Insieme però siamo una squadra forte, oggi potevamo fare tanti gol e speriamo che sia questo il punto di partenza".

C'è stata anche un po' di presunzione?

"Sì, un po' di tutto. In tante partite puoi fare un gol in più o una rincorsa per aiutare un compagno in difficoltà e aiutare la squadra. Penso che siamo mancati in quello in questo inizio di stagione. Dobbiamo ritrovarlo velocemente, ma oggi l'ho visto: la squadra è stata corta, siamo stati calmi e non ci siamo fatti prendere dalla frenesia portando a casa una vittoria importante".