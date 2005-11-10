Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di DAZN dopo gara contro il Torino decisa da un suo gol nella ripresa: "In questo momento era difficile perché non vincevamo, oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Sono contento anche per Lang, dobbiamo alzare ancora il livello".

Si è visto un Napoli in crescita?

"Dare il massimo è importante per tutti, piano piano dobbiamo costruire qualcosa di importante. Non si vince singolarmente, ma di squadra. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, piano piano i risultati arriveranno".