Napoli, McTominay: "Vogliamo far felici i tifosi, piano piano i risultati arriveranno"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 23:26Serie A
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21.11.2026 23:26Serie A
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Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di DAZN dopo gara contro il Torino decisa da un suo gol nella ripresa: "In questo momento era difficile perché non vincevamo, oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Sono contento anche per Lang, dobbiamo alzare ancora il livello".
Si è visto un Napoli in crescita?
"Dare il massimo è importante per tutti, piano piano dobbiamo costruire qualcosa di importante. Non si vince singolarmente, ma di squadra. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, piano piano i risultati arriveranno".
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