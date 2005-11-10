Ignazio Abate, tecnico del Torino, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella gara contro il Napoli: "Credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione, c'è sicuramente un grosso rammarico perché a usciamo mani vuote. Nel secondo tempo dovevamo avere la forza di andare in vantaggio, però la squadra ha dato tutto contro un avversario forte. La strada è quella giusta, ci manca ancora qualcosa per vincere queste partite".

C'è stata poca pericolosità davanti?

"Siamo venuti qui a giocarcela, siamo all'inizio di un percorso per creare mentalità, nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto non creando tantissimo. Nel secondo abbiamo avuto due o tre situazioni nelle quali dobbiamo migliorare in cattiveria e qualità, per fare qualcosa di più".

Cosa manca per alzare il livello?

"È una questione mentale, se vogliamo fare uno step in avanti c'è da ragionare da grande squadra. Non è semplice, è un percorso e indubbiamente lavoriamo per quello".

Perri ha ancora margini di miglioramento?

"È un ragazzo che sta crescendo, è arrivato infortunato e lo abbiamo aspettato tanto. Ha avuto un primo mese di ambientamento non semplice, adesso sta lavorando tanto e raccoglie i frutti".