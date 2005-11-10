Torino, Abate: "Rammarico per il risultato, davanti dobbiamo fare qualcosa di più"
Marco Pieracci
Ignazio Abate, tecnico del Torino, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella gara contro il Napoli: "Credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione, c'è sicuramente un grosso rammarico perché a usciamo mani vuote. Nel secondo tempo dovevamo avere la forza di andare in vantaggio, però la squadra ha dato tutto contro un avversario forte. La strada è quella giusta, ci manca ancora qualcosa per vincere queste partite".
C'è stata poca pericolosità davanti?
"Siamo venuti qui a giocarcela, siamo all'inizio di un percorso per creare mentalità, nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto non creando tantissimo. Nel secondo abbiamo avuto due o tre situazioni nelle quali dobbiamo migliorare in cattiveria e qualità, per fare qualcosa di più".
Cosa manca per alzare il livello?
"È una questione mentale, se vogliamo fare uno step in avanti c'è da ragionare da grande squadra. Non è semplice, è un percorso e indubbiamente lavoriamo per quello".
Perri ha ancora margini di miglioramento?
"È un ragazzo che sta crescendo, è arrivato infortunato e lo abbiamo aspettato tanto. Ha avuto un primo mese di ambientamento non semplice, adesso sta lavorando tanto e raccoglie i frutti".