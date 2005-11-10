Il Napoli porta a casa tre punti importanti in casa contro il Napoli, grazie al gol di Scott McTominay. Una sfida nella quale si vede poco l'arbitro Marco Di Bello, e lo diciamo in senso positivo: proprio il designatore Orsato ha spesso sottolineato come uno dei principali obiettivi sia quello di far "scomparire" l'arbitro e al Maradona si è visto questo. Camplone e Volpi al VAR non hanno da verificare grandi episodi.

Certo, il direttore di gara è stato aiutato da una gara combattuta, ma tutto sommato leale. Ma ci ha messo del suo. Già dopo cinque minuti, Di Bello ha infatti provato a dare un'indicazione chiara sul metro che vuole tenere: Coco entra in maniera energica su Vergara, lui fa correre. Da lì rischia che la sfida diventi troppo dura, ma gli resta in pugno visto che fischia diversi falli su Simeone da una parte e Hojlund dall'altra, per mettere un confine.

Metro mantenuto coerente per tutta la gara, anche nel caso del pallone recuperato da Noa Lang in occasione dell'azione che ha poi portato all'1-0 degli azzurri con Scott McTominay. I primi gialli sono inevitabili: sono quelli mostrati a Comuzzo ed a Gilmour per due falli tattici su ripartenze avversarie. Giusta anche l'ammonizione ad Anguissa.