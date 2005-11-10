Il Napoli si prepara alla difficile trasferta contro il Manchester City, in programma oggi alle 21 all'Etihad Stadium per la quinta giornata di Champions League. Gli azzurri di Massimiliano Allegri, reduci da una vittoria e tre sconfitte europee, cercano punti importanti per rilanciare la corsa alla qualificazione. Il tecnico deve però fare i conti con un'emergenza soprattutto difensiva: appena quattro difensori di ruolo tra i 18 convocati, con Rafa Marin squalificato, Di Lorenzo e Badiashile indisponibili e Favasuli e Marianucci fuori dalla lista UEFA. Assenti anche Meret e Vergara, mentre torna David Neres dopo oltre un mese.

Allegri chiede coraggio, Maresca non si fida del Napoli

“Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa”, ha avvertito Allegri, chiedendo attenzione e qualità tecnica per evitare gli errori commessi a Porto. Enzo Maresca, reduce da quattro partite senza vittorie, non sottovaluta gli azzurri: “Mi aspetto un Napoli forte”. E sulle difficoltà evidenziate dal collega scherza: “In Italia siamo abbastanza bravi a piangere”.

De Bruyne ritrova il City: futuro incerto e polemica sulla privacy

Grande attesa per il ritorno di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha consacrato. Il belga ha chiesto coraggio contro il pressing inglese: “Non possiamo fare solo lanci lunghi e duelli”. Sul futuro a Napoli non si è sbilanciato: “Ho giocato al 400% fino ad ora”. Allegri ha rinviato ogni valutazione alla sosta natalizia, ribadendo che l'obiettivo resta superare il turno europeo.