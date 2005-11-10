L’Inter trattiene il fiato per Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro sarà sottoposto oggi agli esami strumentali dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro l’Atalanta, quando è stato costretto a lasciare il campo poco dopo la mezz’ora per un fastidio ai flessori della gamba destra. La speranza del club è che lo stop precauzionale abbia evitato conseguenze più serie, ma il quadro impone prudenza.

Una serie di infortuni che preoccupa

A destare qualche timore sono sia le difficoltà mostrate dal turco nella corsa prima della sostituzione sia il suo storico recente. L’eventuale presenza di una lesione cambierebbe completamente gli scenari e potrebbe costringerlo a rientrare soltanto nel 2027. Negli ultimi due anni, infatti, Calhanoglu ha accusato ben 12 problemi muscolari, compreso quello contro l’Atalanta, il secondo della stagione in corso. Un dato che spinge l’Inter a evitare qualsiasi accelerazione nel recupero: il centrocampista ha già saltato 34 partite in circa 24 mesi.

L’assenza del classe ’94 rappresenterebbe un problema significativo per il centrocampo di Cristian Chivu. In vista della Champions contro lo Stoccarda restano da valutare anche le condizioni di Zielinski, mentre Stankovic, rientrato da poco da un problema fisico, non ha convinto a Bergamo. Barella resta il punto fermo, con Sucic possibile alternativa nel ruolo di regista.

Il rinnovo resta sul tavolo, ma gli stop peseranno

Parallelamente all’emergenza in campo, prosegue il dialogo per il rinnovo del contratto di Calhanoglu. L’Inter avrebbe voluto regalarsi l’accordo a Natale, ma nei prossimi incontri con gli agenti del giocatore il tema della continuità fisica inevitabilmente avrà un peso rilevante. La volontà comune resta quella di arrivare alla firma, ma la gestione degli infortuni sarà uno degli aspetti centrali della trattativa.