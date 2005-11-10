Una Lazio cinica e spietata avanti su un ottimo Toro: all'intervallo è 2-0 per i biancocelesti
Andrea Piras
Un finale di primo tempo da urlo all'Olimpico-Grande Torino. La Lazio va al riposo in vantaggio 2-0 sul Toro. La prima occasione è dei padroni di casa con Adams che pesca Casadei in area di rigore. Il centrocampista granata controlla male con la sfera che però arriva a Simeone. La sua conclusione viene deviata in corner da una grandissima parata di Mandas. Ancora Toro propositivo al quarto d’ora con Simeone che avanza per vie centrale e, forse con un pizzico di egoismo in più, calcia debolmente fra le braccia di Mandas.
Mandas in cattedra
Sessanta secondi più tardi il numero 1 biancoceleste è ancora decisivo quando respinge in tuffo molto bene una conclusione dalla distanza di Vlasic, dimenticato in seguito ad una rimessa laterale. La squadra di Abate chiude bene i varchi creando non pochi grattacapi alla retroguardia capitolina: Che Adams ancora trova un pallone geniale per l’inserimento di Comuzzo ma Provstgaard è abile a far rimbalzare la sfera addosso al difensore e a guadagnare la rimessa dal fondo.
Uno-due biancoceleste
Alla mezz’ora i biancocelesti vanno vicini al vantaggio sugli sviluppi di un corner, ma Perri salva con un grandissimo intervento di istinto sul colpo di testa di Frattesi. Sul finire di frazione però i capitolini trovano un uno-due micidiale. Prima un colpo di testa di Provstgaard che termina all'angolino e poi con Isaksen, abile a sfruttare un assist al bacio di Zaccagni e supera Perri per il 2-0. Prima del risposo, Casadei svetta in area su corner ma il pallone si spegna sul fondo.