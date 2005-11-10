“I ragazzi sono stati davvero straordinari e hanno meritato questa vittoria, abbiamo ottenuto tre punti fondamentali per il nostro percorso e tutti ne siamo consapevoli, soprattutto al termine di una settimana molto impegnativa e stancante come quella appena vissuta. Comunque, oggi abbiamo affrontato una grande squadra, piena di giocatori qualitativamente forti e questo aumenta sicuramente il prestigio della vittoria ottenuta". Il tecnico della Carrarese, Guido Pagliuca, commenta così la terza vittoria consecutiva conquistata allo stadio dei Marmi con la Juve Stabia, sua ex squadra.

L'analisi lucida del match di Pagliuca: "Nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco in cui abbiamo creato tanto senza concretizzare, siamo riusciti ad aggiungere cattiveria negli ultimi venticinque metri trovando meritatamente la via del goal, e anche questo dimostra una nostra crescita in termini di lettura della partita.Tatticamente ho chiesto io a Parlanti di aprirsi maggiormente per cercare di creare superiorità numerica in quella zona di campo e ha interpretato davvero bene la sfida, come del resto Rubino, che ha giocato una partita straordinaria". Poi, la dedica: "Questi tre punti vengono da più lontano, poiché sono il frutto di un lavoro di squadra che comprende anche l’operato di tutte le persone che appartengono al Club. Voglio dedicare questo successo al nostro Presidente e alla nostra Società, che sempre ci dà la possibilità di lavorare nel migliore dei modi".

Pagliuca chiede ai suoi ragazzi di tenere i piedi ben saldi per terra ed elogia la propria tifoseria: "Adesso non dobbiamo smettere di tenere i piedi per terra: il goal subito oggi dimostra quanto poco basti per sopperire al cospetto di ogni avversario facente parte di questa categoria. Il livello è altissimo, la nostra attenzione dovrà essere sempre massima. Ci tengo anche a ringraziare sentitamente la nostra curva e tutta la nostra gente per il supporto che ci ha dato anche oggi, incredibili nel sostenerci per tutto l’arco dei novanta minuti”.