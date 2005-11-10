Provstgaard svetta più in alto di tutti: la Lazio punisce il Torino, 1-0 per i biancocelesti
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Andrea Piras
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Oggi alle 18:46Serie A
autore Andrea Piras
28.11.2026 18:46Serie A
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Si sblocca il punteggio all'Olimpico-Grande Torino. La Lazio si è portata in vantaggio 1-0 su un Toro che fin qui si era fatto preferire. Biancocelesti avanti con Oliver Provstgaard. Il difensore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, salta più in alto di tutti e con un colpo di testa mette il pallone all'angolino.
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