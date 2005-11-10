Uno-due micidiale della Lazio: assist di Zaccagni, gol di Isaksen. E' 2-0 al Torino
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Andrea Piras
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Oggi alle 18:48Serie A
autore Andrea Piras
28.11.2026 18:48Serie A
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La Lazio raddoppia da grande squadra. Dopo aver sofferto a larghi tratti le offensive granata, la squadra di Gennaro Gattuso trova il raddoppio con un recupero di Mattia Zaccagni, abile poi a trovare nel corridoio Gustav Isaksen. Stop e tiro dell'esterno e pallone che termina in fondo al sacco dove Perri non può arrivare.
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