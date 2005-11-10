Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo, recupero-lampo per Raimondo
Pierpaolo Matrone
Il Napoli torna in campo questa sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri, fermi a 7 punti dopo un avvio caratterizzato da due vittorie, un pareggio e tre sconfitte considerando anche la Champions League, cercano una svolta dopo l'1-1 contro la Fiorentina che ha preceduto la sosta. Durante le ultime tre settimane il tecnico ha lavorato anche su soluzioni alternative e contro i ciociari potrebbe proporre per la prima volta la difesa a tre, nel tentativo di trovare maggiore equilibrio e rilanciare una squadra chiamata a recuperare terreno in classifica.
Frosinone sorpresa della Serie A
Situazione completamente diversa per il Frosinone di Massimiliano Alvini, sesto con 10 punti e reduce dal successo per 2-0 contro il Como. I ciociari sono una delle sorprese di questo avvio di campionato, trascinati anche dalle prestazioni di Palmisani, Kvernadze e soprattutto Raimondo, già autore di quattro reti.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone
Napoli (3-4-2-1): Meret, Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola, Neres, Lang; Hojlund
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo