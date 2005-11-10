Champions League, 5ª giornata: i risultati parziali. PSV avanti in casa del Real Madrid
Luca Bargellini
Si sono chiusi da pochi istanti i primi tempi delle gare valide per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League iniziate alle ore 21. Da segnalare, oltre ai due 0-0, in Como-AEK e Manchester City-Napoli, il vantaggio dell'Arsenal sul Borussia Dortmund, quello del Porto in casa del Feyenoord, del Betis contro lo Slovan Bratislava, ma soprattutto quello del PSV sul campo del Real Madrid. Sul 2-0, infine, il Lipisa contro il Lens. Di seguito il quadro completo dei risultati e il resto del programma:
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Bodo/Glimt-LASK 1-0
90+2' Helmersen
Galatasaray-Aston Villa 1-0
77' Gul
In corso
Arsenal-Borussia Dortmund 1-0
10' Gyokeres
Como-AEK 0-0 - Clicca qui per il live del match su TMW!
Feyenoord-Porto 0-1
2' aut. Targhalline
Manchester City-Napoli 0-0 - Clicca qui per il live del match su TMW!
Lipsia-Lens 2-0
6' Raum, 9' Musa
Real Madrid-PSV 0-1
32' rig. Perisic
Slovan Bratislava-Betis 0-1
43' Hernandez
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United