Il Napoli guarda anche in Brasile per il centrocampo: piace André del Corinthians
Pierpaolo Matrone
Non soltanto Patrick Zabi nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo gli occhi anche su André, talento ventenne di proprietà del Corinthians che da pochi giorni ha ottenuto anche la convocazione nella nazionale maggiore brasiliana. Un profilo di prospettiva, in linea con la strategia di mercato della società partenopea, intenzionata a ringiovanire progressivamente il proprio organico.
Napoli, André e Zabi per il dopo Anguissa
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la ricerca di un nuovo centrocampista è legata soprattutto alla situazione di Frank Anguissa, destinato a lasciare il Napoli in assenza di un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza. Oltre all'ivoriano Patrick Zabi, classe 2006 del Paris FC già accostato agli azzurri nei giorni scorsi, Manna starebbe monitorando con particolare attenzione anche il coetaneo brasiliano.
André convince per le sue caratteristiche, ma ha costi elevati
Il quotidiano descrive il talento del Corinthians come “un tuttocampista di qualità che ha fiuto del gol e grande dinamismo in mediana”. Caratteristiche che potrebbero tornare particolarmente utili a Massimiliano Allegri, ma a complicare un'eventuale operazione sarebbe la valutazione economica del cartellino. La recente convocazione nella Seleção potrebbe inoltre contribuire a far lievitare il prezzo del centrocampista e ad attirare l'interesse di altre società europee. Per il momento il Napoli continua a monitorare la situazione.