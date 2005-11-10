A un primo acchito non avrebbero le sembianze dell'affarone, ma dietro a nomi tanto altisonanti come quelli di Scott McTominay, Stanislav Lobotka e Frank André Zambo Anguissa in realtà potrebbero anche celarsi delle occasioni di mercato. E il motivo è molto semplice, visto che risiede nei loro rispettivi contratti con il Napoli e nel periodo di validità rimasto per ciascuno dei tre.

Milan in pressing su McTominay

Iniziamo da McTominay, il volto più da copertina del trio, nonostante sia l'unico ad aver vinto solo uno dei due scudetti recenti del Napoli. Lo scozzese ha vissuto settimane delicate per il problema cardiaco, dal quale è però rientrato alla grande, con diversi gol pesanti come ha abituato nel suo trascorso italiano. Sulle sue tracce si sta informando il Milan, che spera di accaparrarselo per 30 milioni di euro, più o meno quanto speso dal Napoli per averlo. Un prezzo inferiore al suo valore reale, dovuto anche alla fine del contratto nel 2028.

Lobotka e quell'opzione silente

Potrebbe finire nel 2028 anche l'accordo con Lobotka, se il Napoli decidesse di estendere in automatico utilizzando l'opzione di rinnovo a propria disposizione. Una mossa che, stando a quanto abbiamo raccolto, non rientra però al momento nei piani del club, che sarebbe pronto all'addio a zero in estate. Per questo eventuali squadre interessate possono provare a inserirsi già ora e averlo a una manciata di milioni.

Zambo Anguissa ai titoli di coda

In scadenza il 30 giugno prossimo anche il contratto con il Napoli di Zambo Anguissa e pure la sua avventura partenopea ha i titoli di coda in vista. Come per Lobotka, se qualcuno si facesse avanti con una cifra giusta agli occhi del club, non sono previste alzate di muro o problematiche particolari per cederlo.

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