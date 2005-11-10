Dopo aver vinto otto trofei come direttore sportivo del Flamengo, José Boto riflette sul proprio futuro, avendo un contratto in scadenza a dicembre con il club rubro-negro. Per il portoghese ci sono voci su un possibile ritorno in Europa, dove ha già avuto lunghe esperienze con Benfica, Shakhtar Donetsk in particolare, oltre che con Paok e Osjiek.

Anche in Italia si è parlato di lui: in passato in ottica Roma, più recentemente per il Milan, che ha preso Krosche per l'area tecnica e non è ancora chiaro se stia pensando ad ulteriori innesti in dirigenza. Boto si è sempre detto attratto da un'esperienza in Italia e, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, non ha chiuso al fatto di poter pensare all'Italia, in caso di addio al Flamengo.

Le parole di Boto sul futuro

Lei resterà al Flamengo nel 2027, o un altro progetto potrebbe riportarla in Europa? Ad esempio, il Milan ha legami molto forti con il Portogallo: se si facessero avanti i rossoneri - che stanno implementando la dirigenza, con Krosche già in arrivo - prenderebbe in considerazione l'ipotesi?

"Sono stati due anni molto duri, ma anche molto felici, grazie ai titoli che abbiamo conquistato qui. In questo momento, però, la cosa più importante è concludere bene l'anno, fare una riflessione e rimanere aperti a qualsiasi possibilità. Nel calcio non sono mai stato una persona che fa grandi programmi a lungo termine. Sono sempre stato disponibile ad ascoltare nuove proposte e a valutare altre opportunità, nel caso in cui la mia esperienza qui dovesse concludersi".