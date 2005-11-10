Dopo due sconfitte consecutive a cavallo della sosta, il Parma è chiamato a reagire, anche perché la classifica vede i crociati fuori dalla zona rossa solo per una miglior differenza reti rispetto al Sassuolo. L’avversario di giornata, però, è tra i più ostici del momento: i gialloblu, infatti, affronteranno in trasferta il Frosinone, la squadra che ha maggiormente sorpreso in questa Serie A per gioco e risultati. Servirà una prestazione ottima per impensierire i giallazzurri e di questo è ben consapevole il tecnico crociato Alberto Gilardino, che tra pochi minuti presenterà la sfida direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti. Segui la diretta testuale a cura della redazione di TuttoMercatoWEB.com.

Ore 11.59 - Ha inizio la conferenza.

Che partita si aspetta?

"Andiamo in uno stadio e affrontiamo una squadra che ha fatto un percorso positivo, dal punto di vista di gioco e risultati ma anche di intraprendenza e spensieratezza. Sarà una gara fatta sui duelli, dove il livello agonistico sarà alto, sulle seconde palle. Siamo consci della partita che ci aspetta, abbiamo preparata in modo positivo. Nonostante la sconfitta con la Roma, siamo consapevoli di aver fatto 70 minuti alla grande. È giusto soffermarsi sulle cose positive. Siamo sempre andati in rete, dobbiamo racchiudere tutte queste partite per mettere insieme le cose positive e pensare positivo. Affrontare questa gara consapevoli di dover fare una grande prestazione difensiva. Ma dobbiamo anche essere coraggiosi per fare risultato positivo".

Gara che si gioca sui nervi, indirizza il Parma verso un certo campionato?

"C'è un campionato intero da giocare. Sappiamo l'importanza della gara, abbiamo responsabilità oggettive da portare in campo, nei confronti nostri, della società e dei tifosi. È fondamentale questo aspetto. Dobbiamo fare una partita di grande intensità a livello agonistico, siamo preparati perché loro lavorano così da due anni".

Sarà uno spartito diverso rispetto al recente passato?

"Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare, lavorano a tutto campo a uomo, portano pressione feroce in tutte le zone del campo. Ci sono momenti dove dovremo saperci difendere in blocco basso e altri in cui dovremo essere propositivi. Dovremo essere efficaci e concreti".

TMW - Contro la Roma è stato decisivo il cambio da Champions di Wesley. Il Parma non aveva alternative a sinistra dalla panchina. In questo mese, come si fa a sopperire a questa assenza e come si lavora con i giocatori che ha a disposizione?

"Ci sono delle partite che non vanno finite come con la Roma, anche se abbiamo fatto molto bene per 68 minuti. Io sono contento di allenare questi ragazzi, sono concentrato ad affrontare queste quattro partite con questi ragazzi e a cercare il meglio da loro e da chi sceglierò di far giocare".

Ha recuperato qualcuno? Fisicamente la squadra è in deficit?

"La squadra sta bene, è in crescita fisica notevole. Non recuperiamo Drobnic e Romero per questa sfida. Per quello che vedo ogni giorno la squadra è in crescita, lo vedo dagli aspetti posturali. Ce lo dobbiamo portare anche nella gara di domani. Ci saranno tanti duelli e agonismo intenso, dovremo saper starci. È una bella prova di maturità".

Ha spesso schierato Elphege con un attaccante diverso. Perché non Frigan? Cosa gli manca per essere pronto? Può avere chance senza Romero?

"Frigan ha grande disponibilità e professionalità nei giorni di lavoro, è un ragazzo top. Ha caratteristiche diverse da Touré e Elphege, questa è la spiegazione del poco minutaggio in questo momento. Ma io lo considero e deve essere pronto come tutti gli altri che stanno giocando meno, perché i cinque cambi cambiano le partite e possono deciderle. Per come si sta allenando e per l'atteggiamento, è fortemente dentro la squadra".

Il titolare è Ndiaye?

"Diego Carlos è rientrato questa settimana, la scorsa è stata un alternarsi di allenamenti da solo e con la squadra. Ndiaye e Carboni in quella posizione stanno bene, mi tengo il riserbo di queste ventiquattro ore per decidere".

De Martis sarà con voi?

"Ha bisogno di giocare, andrà con la Primavera".

Ore 12.12 - Termina la conferenza stampa.