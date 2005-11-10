Napoli, fra infortuni e mercato: De Laurentiis incontra Manna, Allegri e lo staff medico

Incontro De Laurentiis-Allegri. Sul tavolo la questione legata agli infortuni. E ciò che è andato in scena ieri a Castel Volturno quando il presidente del Napoli ha fatto visita al centro sportivo del club per una tavola rotonda con il tecnico. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il numero uno azzurro ha voluto confermare la vicinanza della società allo staff tecnico e a quello medico. La linea è una: stringersi attorno al gruppo senza nessuna presa di distanza da chi lavora fra campo ed infermeria nonostante il periodo sia delicato.

Capire ma senza perdere la calma

Dal canto suo De Laurentiis vorrebbe però capire di più sui tanti giocatori che sono infortunati. Andare a fondo ma anche comprendere la situazione senza perdere la calma, si legge sempre sul quotidiano, mantenendo tutto sempre sotto controllo.

Incontro anche con Manna

Staff tecnico e medico ma non solo. Il presidente ha incontrato anche il direttore sportivo Manna. Per il mercato c'è ancora tempo, gennaio è comunque ancora lontano, ma ADL ha voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative che verranno anche con il dirigente. Poi si vedrà.