Napoli su Varela, ma l'affare è complicato: spuntano due clausole che fanno da ostacolo
Pierpaolo Matrone
Il Napoli comincia a delineare le strategie per il prossimo mercato, con l'attacco individuato come uno dei reparti sui quali intervenire per rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza azzurra è quello di Gustavo Varela, centravanti portoghese del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Il giovane attaccante, che compirà 22 anni il prossimo 30 gennaio, ha già realizzato nove reti in campionato e undici complessive in altrettante presenze, considerando anche la Coppa Italia. Numeri che lo hanno portato all'attenzione del Napoli, alla ricerca di nuove soluzioni offensive dopo le difficoltà emerse nella prima parte di stagione.
Napoli, Varela costa 30 milioni: il Benfica ha due clausole sul cartellino
Come riferisce il Corriere dello Sport, per arrivare al centravanti portoghese servirebbe un investimento di circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto considerando i vincoli economici con cui il Napoli dovrà confrontarsi nella prossima sessione di mercato. A complicare ulteriormente l'operazione c'è la posizione del Benfica, che conserva due clausole sul giocatore: una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte presentate da altri club. In quest'ultimo caso, comunque, la decisione definitiva spetterebbe al calciatore.
Varela nel mirino del Napoli: Allegri cerca alternative in attacco
L'interesse degli azzurri nasce dalla necessità di aumentare le alternative a disposizione di Allegri nel reparto avanzato. Varela rappresenterebbe un investimento anche in prospettiva, ma il costo del cartellino e le condizioni contrattuali legate al Benfica rendono la trattativa complessa. Per il momento resta un obiettivo di mercato, con il Napoli chiamato a valutare la sostenibilità economica dell'eventuale operazione.