Mbappé verso il forfait con l'Italia: Zidane spera di riaverlo contro la Turchia

Nuovo problema in casa Francia. Kylian Mbappé, secondo le informazioni riportate dalla stampa transalpina, è sempre più vicino a saltare la sfida di Nations League contro l'Italia, in programma giovedì sera a San Siro. Il capitano dei Bleus è alle prese con un fastidio agli ischiocrurali che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo nell'ultima seduta a Clairefontaine.

Zidane perde un altro big

Dopo i forfait di Pierre Kalulu, Marcus Thuram e Aurelien Tchouameni, anche Mbappé potrebbe quindi alzare bandiera bianca. Lo staff medico francese non considera il problema particolarmente grave, ma la scelta è orientata verso la prudenza per evitare qualsiasi aggravamento. Per questo motivo l'attaccante del Real Madrid, salvo sorprese, non sarà a disposizione di Zinedine Zidane contro gli Azzurri.

Obiettivo recupero per la Turchia

Le sensazioni sono invece più positive in vista della seconda gara della sosta, in programma domenica a Bordeaux contro la Turchia. Lo staff della nazionale francese conta infatti di recuperare Mbappé nei prossimi giorni, così da restituire al CT il suo capitano per il secondo impegno di Nations League. La decisione definitiva arriverà comunque nelle prossime ore, ma tutto lascia pensare che la Francia non voglia correre alcun rischio con il suo capitano.