Osmajic, futuro al Genoa? Parla l'agente. Juve, pazza idea Retegui: le top news delle 13

"Il giocatore è pronto. La decisione spetta al Genoa". Risponde così l'agente di Milutin Osmajic, centravanti esploso nel Genoa di Daniele De Rossi con 4 gol alla sua prima stagione in Serie A. Il procuratore Igor Gluscevic in un'intervista esclusiva a TMW ha svelato che ci fossero anche altre squadre su di lui: "Il Verona aveva mostrato un interesse concreto, ma non è riuscito a tesserarlo a causa della mancanza di posti liberi per giocatori extracomunitari. Il Genoa seguiva Osmajic da molto tempo, ma in passato non era riuscito a soddisfare le richieste economiche. Anche il Sassuolo era fortemente interessato! A un certo punto, Andres Blazquez ha svolto un ottimo lavoro, trovando la soluzione ideale per rendere possibile l'operazione".

La Juventus traccia in maniera sempre più definita le linee guida per la sessione di mercato invernale, dove l'obiettivo prioritario del duo Carnevali-Massara rimane il potenziamento del reparto offensivo. Tra i profili al vaglio della dirigenza bianconera è spuntata nelle ultime ore l'idea Mateo Retegui: l'attaccante attualmente in forza all'Al-Qadsiah vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia per ritrovare continuità e riconquistare un ruolo di primo piano con la maglia della Nazionale. L'operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito, anche se l'ostacolo principale resta legato all'elevatissimo ingaggio percepito dal centravanti in Arabia Saudita. Sullo sfondo rimangono calde le piste tracciate nelle scorse settimane, con Folarin Balogun del Monaco che continua a rappresentare la prima scelta assoluta, pur a fronte di richieste economiche ancora da addomesticare. Parallelamente resta viva l'opzione Alexander Sorloth: i buoni rapporti con l'Atletico Madrid potrebbero favorire un intreccio strategico programmato per giugno, magari inserendo nella trattativa il cartellino di Nico Gonzalez per abbassare le pretese dei colchoneros e permettere alla Juve di quadrare i conti.

John Stones è finalmente pronto a prendersi il posto da titolare nella difesa dell'Inter dopo essere stato costretto ai box dal problema fisico accusato contro l'Udinese alla sua prima partita dall'inizio in maglia nerazzurra. Il centrale inglese si è completamente ristabilito e avanza con decisione la propria candidatura per partire dal primo minuto nella delicata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. La speranza e l'obiettivo primario della dirigenza nerazzurra sono infatti quelli di considerare l'inglese il vero "nuovo acquisto" del reparto arretrato, evitando di dover tornare sul mercato per puntellare la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu. Altrimenti, dovesse cedere il fisico del centrale ex Manchester City, Dario Baccin sarebbe quasi costretto a intervenire a gennaio per aggiungere una nuova pedina in difesa.