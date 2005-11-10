Napoli, lo stop di Vergara è lungo: nel tour de force fondamentali due recuperi imminenti

La sosta per le Nazionali presenta un conto pesante al Napoli. L'infortunio accusato da Antonio Vergara durante Italia-Turchia si è rivelato più serio del previsto: gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il fantasista dovrà restare fermo per almeno un mese, anche se i tempi effettivi di recupero saranno valutati settimana dopo settimana. Un'altra assenza pesante per Massimiliano Allegri, che durante questa finestra internazionale ha già perso anche Favasuli e Olivera. In vista della ripresa del campionato contro il Frosinone, dunque, il tecnico sarà costretto ancora una volta a fare i conti con un organico ridotto.

McTominay atteso dalle visite per l'idoneità sportiva

Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sosterrà le visite necessarie per ottenere l'idoneità sportiva e, in caso di esito positivo, potrà tornare a disposizione di Allegri. Anche con il via libera, però, McTominay non avrà ancora i novanta minuti nelle gambe e il suo impiego dovrà essere gestito. Il suo recupero assumerebbe un peso ancora maggiore considerando le difficoltà numeriche che stanno interessando il centrocampo azzurro.

Anguissa resta in dubbio, verso il rientro Meret, Giovane e Spinazzola

Rimane invece un punto interrogativo Frank Anguissa, le cui condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni. Qualche notizia positiva dovrebbe arrivare dagli altri reparti: in vista del Frosinone sono attesi i rientri di Meret, Giovane e Spinazzola. Allegri dovrà comunque dosare attentamente le energie, perché dopo la sfida di campionato il calendario proporrà in rapida successione anche gli impegni contro Villarreal e Venezia.