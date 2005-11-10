Turchia-Belgio, le formazioni ufficiali: tre 'italiani' in campo, c'è anche De Bruyne
Pierpaolo Matrone
Alle ore 18:00 si gioca Turchia-Belgio, sfida valida per la quinta giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. La nazionale allenata da Mark van Bommel cerca una vittoria per rilanciarsi dopo il pesante 4-1 subito contro la Francia. I belgi occupano attualmente il terzo posto con 6 punti e, in caso di successo, potrebbero salire momentaneamente in seconda posizione, in attesa di Italia-Francia, in programma alle 20:45. All'andata il Belgio si impose per 3-0 grazie alla doppietta del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne e alla rete di Romelu Lukaku, servito da Charles De Ketelaere.
Turchia, debutta Yalcin dopo l'esonero di Montella: serve un'impresa contro il Belgio
Situazione decisamente più complicata per la Turchia, ultima nel girone con zero punti dopo quattro partite. La nazionale turca ha incassato undici reti, segnandone soltanto due, e rischia concretamente la retrocessione in Lega B. Contro il Belgio farà il suo esordio in panchina Yalcin, chiamato a sostituire l'esonerato Vincenzo Montella. Per mantenere vive le speranze di salvezza, i padroni di casa dovranno non soltanto conquistare la prima vittoria, ma anche cercare un successo con un margine tale da ribaltare il 3-0 subito nella gara d'andata. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, tre gli 'italiani' in campo, tutti bel Belgio: Moreira del Milan, De Bruyne del Napoli e De Ketelaere dell'Atalanta.
Le formazioni ufficiali di Turchia-Belgio
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Kocku; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal. CT: Yalcin
Belgio (4-2-3-1): Lammers; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: van Bommel.