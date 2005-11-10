Un un ultimo, incredibile colpo di scena si è chiusa la fase a gironi della Nations League 2026/27. A scrivere il finale è stato Erling Haaland, che con un calcio di rigore trasformato al 96' ha completato la rimonta della Norvegia sul campo della Danimarca, regalando alla propria Nazionale la qualificazione ai quarti di finale. Una beffa per Rasmus Hojlund e compagni, avanti di due reti dopo appena 14 minuti. Il Portogallo, invece, ha consolidato il primato nel Gruppo 4 battendo il Galles grazie al gol decisivo di Carlos Forbs. Appuntamento ora a marzo, quando le otto migliori nazionali della Lega A si contenderanno l'accesso alla Final Four, mentre le altre selezioni impegnate negli spareggi conosceranno il proprio destino in vista della prossima edizione.

Lega A, le otto qualificate ai quarti di finale

Tra le otto nazionali che si giocheranno la conquista del trofeo figurano Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna e Portogallo, accompagnate dalla Norvegia, trascinata dai gol di Haaland. Repubblica Ceca e Turchia salutano invece la massima divisione, mentre Danimarca, Croazia, Galles e Serbia dovranno passare dagli spareggi.

Ai quarti di finale: Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Norvegia.

Retrocesse: Repubblica Ceca e Turchia.

Agli spareggi per non retrocedere: Danimarca, Croazia, Galles e Serbia.

Lega B, Irlanda del Nord, Austria e Svezia festeggiano la promozione

L'Irlanda del Nord conquista la promozione in Lega A grazie al pareggio per 1-1 nello scontro diretto con l'Ungheria, costretta ad accontentarsi del secondo posto e degli spareggi. L'Austria chiude il proprio girone con un pareggio contro Israele, mentre l'Irlanda travolge il Kosovo grazie alla doppietta di Parrott. Nel Gruppo 4 la Svezia termina la fase a gironi da imbattuta, con la Bosnia-Erzegovina che si assicura il secondo posto battendo in rimonta la Romania. A festeggiare la promozione nella massima divisione è anche la Svizzera.

Promosse in Lega A: Svizzera, Irlanda del Nord, Austria e Svezia.

Agli spareggi per la promozione: Slovenia, Ungheria, Irlanda e Bosnia-Erzegovina.

Agli spareggi per non retrocedere: Macedonia del Nord, Georgia, Israele e Romania.

Lega C, quattro nazionali conquistano la promozione

Festeggiano il salto di categoria Albania, Montenegro, Slovacchia e Islanda, mentre altre quattro selezioni avranno a disposizione una seconda opportunità attraverso gli spareggi. Nessuna retrocessione in Lega D, invece, alla luce della riforma della competizione che entrerà in vigore dalla prossima edizione.

Promosse in Lega B: Albania, Montenegro, Slovacchia e Islanda.

Agli spareggi per la promozione: Bielorussia, Cipro, Far Oer ed Estonia.

Dal 2028/29 cambia tutto: il nuovo format della Nations League

Quella attuale sarà l'ultima edizione della competizione con la suddivisione delle nazionali in quattro leghe. A partire dalla stagione 2028/29, infatti, la Nations League cambierà radicalmente volto con l'accorpamento delle attuali Leghe C e D. Si passerà dunque a tre divisioni da 18 squadre ciascuna, con un posto aggiuntivo in Lega C in caso di partecipazione di tutte le 55 federazioni. Ogni lega sarà suddivisa in tre gironi da sei nazionali, con l'eccezione di un raggruppamento da sette in Lega C nel caso di 55 partecipanti. Ciascuna nazionale disputerà sei incontri contro cinque avversarie differenti, affrontando due volte, in casa e in trasferta, la selezione appartenente alla propria fascia e una sola volta quelle delle altre fasce.

I risultati e le classifiche finali della serata

LEGA A - GRUPPO 4

Danimarca-Norvegia 2-3

Galles-Portogallo 2-3

Classifica: Portogallo 15, Norvegia 9, Danimarca 9, Galles 3.

LEGA B - GRUPPO 2

Ucraina-Georgia 1-0

Ungheria-Irlanda del Nord 1-1

Classifica: Irlanda del Nord 12, Ungheria 11, Ucraina 7, Georgia 2.

LEGA B - GRUPPO 3

Irlanda-Kosovo 3-0

Israele-Austria 1-1

Classifica: Austria 12, Irlanda 8, Kosovo 6, Israele 4.

LEGA B - GRUPPO 4

Bosnia-Romania 2-1

Polonia-Svezia 1-1

Classifica: Svezia 14, Bosnia-Erzegovina 11, Polonia 5, Romania 3.