Rincon riparte dalla Federcalcio venezuelana: sarà il nuovo segretario tecnico delle nazionali

Tomas Rincon inaugura una nuova fase della sua carriera. A meno di due mesi dall'addio al calcio giocato, l'ex capitano della Venezuela è stato nominato segretario tecnico delle Nazionali maschili dalla Federcalcio venezuelana (FVF), entrando ufficialmente nell'organigramma federale.

Al fianco di Sánchez e Giménez

Il recordman di presenze della Vinotinto lavorerà al fianco di Luis Ángel Sánchez, direttore delle Nazionali maschili e dello scouting, e di Luis Giménez, direttore dello sviluppo e delle competizioni. L'obiettivo della federazione è mettere a disposizione delle selezioni e delle nuove generazioni l'esperienza, la leadership e le competenze maturate da Rincón durante la sua lunga carriera.

Dal ritiro alla dirigenza

Rincón aveva annunciato il ritiro lo scorso 16 settembre, chiudendo una carriera durata vent'anni. Con la maglia della Venezuela ha disputato cinque edizioni della Copa América e altrettanti cicli di qualificazione ai Mondiali, diventando il calciatore con più presenze nella storia della Nazionale. A livello di club, invece, può vantare la conquista di una Serie A e di una Coppa Italia con la Juventus.

Già all'indomani del ritiro aveva lasciato intendere quale sarebbe stato il suo futuro: "Mi vedo maggiormente in un ruolo dirigenziale. Ho completato il corso da direttore sportivo a Coverciano". L'arrivo di Rincón in federazione coincide con la preparazione della Vinotinto per le ultime due amichevoli del 2026, contro la Selezione Basca e la Russia.