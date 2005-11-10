Inter, Carlos Augusto all'intervallo: "Oggi bravi nell'approccio, meglio rispetto a prima"
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Francesco Servino
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10.10.2026 19:04Serie A
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Il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha commentato a DAZN il primo tempo giocato contro il Parma: “Prima della sosta non abbiamo chiuso le partite, stavolta siamo stati bravi ad andare subito avanti cosi”.
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