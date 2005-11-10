"Brutte notizie per il social media manager di Ryanair". La vendetta web del Genoa

Il Genoa ha inaugurato la 6^ giornata di Serie A vincendo 2-1 contro la Fiorentina nel match delle ore 15 e dopo la vittoria chi cura la comunicazione social del Grifone ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa nei confronti della nota azienda di trasporti aerei Ryanair.

Il botta e risposta su X

Nei giorni scorsi il profilo italiano di Ryanair - ben noto per tenere una linea piuttosto aggressiva, a caccia di interazioni - aveva infatti provocato i rossoblù scrivendo: "brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A". Non ha tardato ad arrivare la risposta del Genoa, che citando quel tweet ha ribattuto: "Brutte notizie per il social media manager di Ryanair". Di seguito il post 'incriminato':