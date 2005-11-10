Nico Paz o Mastantuono, a chi la 10 dell'Argentina? Messi lascia un'eredità pesante

Uno dei temi nel giorno in cui Lionel Messi darà l'addio all'Argentina riguarda chi prenderà la sua maglia numero 10. La FIFA infatti vieta di ritirarla nelle partite ufficiali e così l'AFA dovrà scegliere un erede della Pulce, fermo restando che anche solo avvicinarsi a una leggenda del genere sarebbe un successo. Contro il Benin il 39enne prenderà parte per l'ultima volta a una partita della Seleccion, dopodiché cederà il testimone.

Corsa a due

I principali candidati per succedergli sono Nico Paz e Franco Mastantuono, con il talento del Como favorito su quello della Fiorentina. Il classe 2004, nato a Tenerife, ha incantato contro la Bolivia, segnando un gol proprio come il compagno del 2007 in prestito dal Real Madrid ai viola e si è guadagnato l'investitura da parte di molti quotidiani locali e tifosi dell'Albiceleste. Più pronto e più incisivo, ha dimostrato di avere il physique du rôle perfetto per caricarsi di tutte le pressioni che comporta una scelta del genere e regalare speranze alle generazioni future.

Il tatuaggio, la 30 e l'ultimo a essere il Dieci

Mastantuono ha però un legame molto particolare con Messi. Tanto per cominciare, come specificato da lui stesso, si è tatuato la data della finale del Mondiale 2022 in onore dell'ex Barcellona, così come ha scelto il numero 30 per lui, ma, cosa ancora più curiosa, ha indossato il 10 dell'Argentina per l'ultima volta in assenza del 39enne. Il 10 settembre 2025 nel ko per 1-0 contro l'Ecuador fu scelto lui e non Nico Paz: chissà che Scaloni non sorprenda tutti di nuovo.