A poco più di un mese dall'ultima partita con la maglia dell'Argentina, Lionel Messi avrebbe deciso di prendere le distanze dalla Federcalcio argentina. Secondo quanto riportato dai media locali, il fuoriclasse avrebbe incaricato i suoi avvocati di inviare una diffida formale all'AFA per impedire l'utilizzo del suo nome e della sua immagine in iniziative commerciali.

Il caso Tapia e i contrasti con la federazione

Alla base della rottura ci sarebbe il rapporto ormai deteriorato con Claudio Tapia, presidente dell'AFA, e Pablo Toviggino, tesoriere dell'ente. Messi, secondo le indiscrezioni, avrebbe interrotto i rapporti personali e commerciali con i due dirigenti, contestando l'utilizzo del proprio marchio senza un coinvolgimento diretto.

"Il più grande simbolo del calcio argentino ha chiesto ai suoi legali di redigere una diffida affinché l'AFA smetta di utilizzare la sua immagine per generare profitti che non tornano al calcio argentino", spiegano i media argentini. La tensione arriva in un momento delicato per la federazione, finita al centro di alcune indagini su presunte irregolarità finanziarie, tra cui accuse di frode fiscale e riciclaggio. Nei mesi scorsi diversi dirigenti, compreso Tapia, sarebbero stati coinvolti in procedimenti giudiziari.

Sponsor, amichevoli e il caso del match d'addio

Tra i motivi di attrito ci sarebbe anche una questione legata agli sponsor. Messi ha un accordo di esclusiva con la birra americana Michelob, ma un'azienda argentina partner della nazionale avrebbe utilizzato la sua immagine in una campagna legata all'Albiceleste senza il consenso del giocatore. L'entourage del campione avrebbe inoltre dovuto affrontare una controversia legale relativa a due amichevoli negli Stati Uniti, con una società che sostiene il mancato rispetto di un accordo sulla presenza in campo di Messi per almeno 30 minuti.

Infine, il fuoriclasse non avrebbe gradito alcuni aspetti organizzativi della sua partita d'addio contro il Benin, disputata a ottobre: tra le critiche sarebbero emersi problemi tecnici legati a audio e illuminazione, oltre a una coreografia con droni che lo raffigurava mentre calciava con il piede destro, nonostante sia mancino.