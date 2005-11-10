A 39 anni, Luis Suárez non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, e Lionel Messi sembra condividere lo stesso stato d'animo. In un'intervista concessa al programma Tot Costa su Catalunya Ràdio, l'attaccante uruguaiano dell'Inter Miami si è confidato sul finale della propria carriera e su quello dell'amico argentino. Secondo il Pistolero, il piacere di giocare e la fame di vittorie restano le principali molle che li spingono a proseguire la loro avventura ad altissimi livelli: "Finché proviamo piacere, continuiamo a divertirci e manteniamo quella grinta competitiva e quella voglia di vincere, non ci fermeremo", ha spiegato.

Interrogato sulla possibilità di ritirarsi nello stesso momento, l'ex giocatore del Barcellona ha tuttavia riconosciuto che Messi potrebbe allungare la propria carriera più di lui: "Messi ha così tanta energia e voglia di continuare a giocare che gli ho detto che forse sarò io a fermarmi prima", ha confidato. Suárez assicura inoltre che entrambi desiderano restare utili alla squadra in campo, senza limitarsi a trascinare la carriera solo in virtù del proprio nome.

Suárez ritiene anche che l'evoluzione della preparazione atletica, dell'alimentazione e dei metodi di recupero permetta oggi ai calciatori di rimanere competitivi molto più a lungo: "Oggi si dispone di molti più strumenti per prolungare un po' la propria carriera", ha sottolineato. Autore di 17 gol e 8 assist in 32 partite in questa stagione, l'uruguaiano sente di avere ancora le qualità necessarie per dare una mano concreta all'Inter Miami. Con il contratto in scadenza alla fine dell'anno, ha confermato di aver già avviato i colloqui con la dirigenza per un eventuale prolungamento: "Mi sento bene e il club è soddisfatto", ha assicurato.