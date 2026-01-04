Notte fonda Verona: contropiede perfetto del Torino, Njie fa 0-3
Segui qui la diretta di Verona-Torino su TuttoMercatoWeb.com
Notte fonda al Bentegodi: Ismajli lancia Njie che ha un'autostrada davanti a sé e scarica un bolide sotto la traversa. Verona-Torino 0-3 al al 92'.
