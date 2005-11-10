"Il favorito è Nico Paz": Dibu Martinez insiste su chi sarà il 10 dell'Argentina dopo Messi

A chi andrà la magica maglia numero 10 dell'Argentina? C'è un dibattito enorme in corso nel Paese cultore di Diego Armando Maradona e di Lionel Andres Messi, prossimo a salutare la Nazionale nel match amichevole contro il Benin allo Stadio Monumental (la notte del 6 ottobre). L'ansia sale dentro e fuori lo spogliatoio dell'Albiceleste, nel frattempo un membro importante dello squadrone del ct Lionel Scaloni ha voluto anticipare una risposta in merito, dopo aver già innescato la discussione negli ultimi giorni.

Un altro assist

Ancora Emiliano 'Dibu' Martinez. Il portiere numero uno della Albiceleste non perde occasione di esprimere la propria considerazione sul tema tanto caro al popolo argentino e stavolta, in zona mista dopo il 7-0 inferto al Burkina Faso in amichevole, ha risposto: "Ci sono diversi ragazzi che la meriterebbero. Ma il favorito è Nico Paz", come ripreso da TNT Sports Argentina.

Non stupisce

È la seconda uscita pubblica, questa volta molto più netta, riguardo le possibilità del numero 10 del Como di ereditare la camiseta di Messi con l'Argentina. La prima volta il portiere del Chelsea, invece, aveva lasciato un commento sotto a un post di Instagram di Nico Paz, mettendo già la pulce nell'orecchio: "Il nuovo numero 10?", il pensiero sottostante alcune foto del 22enne con la maglia della Nazionale. Un ulteriore segnale di quanto accadrà a breve?