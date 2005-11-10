Quali sono gli obiettivi del Milan? Amorim: "Provare a vincere ogni gara. Alla fine faremo i conti"

"Quali sono gli obiettivi del Milan? Vincere ogni partita: è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è questo l'obiettivo ogni volta che inizia una settimana, e avremo molte partite durante la settimana. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo: dobbiamo cercare di giocare un bel calcio". Parla così Ruben Amorim, allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Dazn nella settimana che porta alla ripresa del campionato dopo la prima maxi-sosta stagionale.

È soddisfatto fin qui delle operazioni di mercato?

"Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Se ci fate caso, tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com'è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".