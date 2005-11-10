Roma, a gennaio un altro acquisto: contatti con Endrick, piace Kvernadze. Più tre piste

La Roma continua la ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato in vista della sessione invernale di calciomercato, valutando diverse opzioni per regalare a Gian Piero Gasperini un'ala di qualità e imprevedibilità. Tra i profili attenzionati figura sempre Jamie Leweling dello Stoccarda, colpo sfumato a fine estate per motivi di tempo e il cui prezzo di 35 milioni potrebbe scendere visto lo scarso impiego dovuto all'esplosione di El Khannouss. Anche Jamie Gittens, rimasto ai margini del Chelsea e finora mai impiegato in Premier League, continua a interessare.

La strategia

Pur disponendo di un tesoretto da investire, la dirigenza giallorossa predilige una formula in stile Malen, ovvero un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a giugno. In cima alla lista delle preferenze del direttore sportivo Tony D'Amico resta Endrick del Real Madrid. Nonostante l'inserimento del Milan, la Roma forte dei contatti avviati con la scuderia Roc Nation appare serena, complice anche una presunta intesa verbale tra il giovane brasiliano e lo stesso Gasperini. La posizione del tecnico dei Blancos José Mourinho non dovrebbe rappresentare un ostacolo al trasferimento a gennaio, dato che ha concesso al classe 2006 appena 4 minuti di utilizzo in questa prima parte di stagione, spingendo il calciatore a cercare minutaggio per non perdere terreno con la Nazionale.

Le altre piste

Parallelamente, emergono piste alternative che conducono sia al campionato italiano sia a scenari internazionali. Il nome nuovo è Giorgi Kvernadze del Frosinone, autore di 3 gol e 1 assist nelle prime 5 giornate di Serie A e valutato dal presidente Stirpe tra i 20 e i 25 milioni di euro. Sullo sfondo rimane viva anche la candidatura di Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo, trattativa saltata ad agosto per inghippi bancari con la Russia ma riapribile per gennaio una volta sistemati i dettagli burocratici, garantendo così a Gasperini un'ulteriore freccia mancina di grande forza fisica.