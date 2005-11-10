Missione compiuta: per l'Italia terza vittoria su tre al Mondiale Under 17 e primo posto nel girone, con nove gol di differenza reti grazie al 3-1 di oggi sull'Uzbekistan. La squadra di Franceschini avrebbe potuto concludere con una differenza maggiore (decisiva per l'assegnazione dell'avversario, ndr), ma nella ripresa ha sofferto oltremodo l'inferiorità numerica e ora attende la conclusione della fase a gironi per capire chi sarà l'avversario ai sedicesimi di finale.

Primo tempo senza sudare: 3-0 dopo 45', con un occhio alla differenza reti

L'Italia domina la prima frazione di gara, sbloccando la sfida con Casagrande dopo appena sei minuti di gara: il colpo di testa del bomber dell'Hellas Verona capitalizza al massimo un cross pennellato da Giammattei. Al 15' gli Azzurrini sfiornoa il raddoppio, ma Casagrande manca l'appuntamento con la doppietta personale divorandosi il gol del 2-0. Passano pochi minuti e c'è una nuova chance di raddoppio: nuova sortita offensiva per gli azzurri con Croci, che si dimostra tuttavia poco concreto al momento di concludere. Alla mezz'ora il 21 si riscatta con gli interessi: l'attaccante della Fiorentina si procura con astuzia un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza firmando il raddoppio. Nel finale di tempo arriva la terza rete targata Corigliano, bravissimo a deviare di punta in rete su perfetto assist dell'ispiratissimo Croci.

Il rosso a Cassano mette in difficoltà la squadra: ultimi 20 minuti in apnea

Ripresa che parte con le stesse premesse della prima frazione e tanti cambi: subito Del Fabro per Albini, poco dopo dentro Fugazzola e Landi al posto di Corigliano e Croci, cambiando due terzi dell'attacco. L'obiettivo di Franceschini è aumentare ancora il divario in termini di gol per blindare il primo posto e far crescere la differenza reti, ma Cassano guasta i piani del ct azzurro: secondo giallo per un fallo a centrocampo e Italia in dieci per gli ultimi 25 minuti. Dentro anche Okon Englester, che subentra a Casagrande. L'Uzbekistan cresce e arriva anche al gol che riaccende la speranza: cross da destro teso, Landi si perde Sadirdjanov che chiude bene e supera Galliera.