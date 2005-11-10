Palladino: "Ogni mattina nel mio ufficio si ascolta Lucio Dalla. E voglio conoscere Cremonini"
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Giacomo Iacobellis
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autore Giacomo Iacobellis
19.11.2026 17:30Serie A
Il nuovo allenatore del Bologna ha raccontato anche alcuni retroscena sul suo inserimento in città, non solo da un punto di vista calcistico.
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Mister Raffaele Palladino, intervistato da Sky Sport per ripercorrere la sua fin qui ottima esperienza col Bologna, ha svelato di essere profondamente legato a due simboli della città, seppur a livello musicale. Di seguito la sua simpatica risposta su Cremonini e Dalla.
La confessione musicale di Palladino
"In genere quando intraprendo un percorso nelle società di calcio, cerco di vivere la città. Voglio sentire le emozioni della gente e percepire cosa provano o trasmettono. Ho la mia famiglia che è molto legata a Cremonini, spero a breve di conoscerlo. Poi amo tanto Lucio Dalla, nel mio ufficio ogni mattina si parte e con la canzone 'L'anno che verrà' è sempre con noi, la ascoltiamo dopo le vittorie, dà emozioni incredibili".
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