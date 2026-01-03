Il Wolverhampton torna a vincere 252 giorni dopo. Lotta salvezza? Un Everest da scalare

Finisce qui la maledizione del Wolverhampton, così come la lunga striscia di insuccessi in Premier League. Dopo 19 partite consecutive senza vittoria, infatti, la banda di Rob Edwards è tornata a vedere la luce oggi dopo il 3-0 rifilato al West Ham in occasione della ventesima giornata di campionato inglese.

Un successo che ha permesso ai Wolves di strappare tre punti pesantissimi per la corsa alla salvezza, interrompendo un digiuno di trionfi che durava ormai da 252 giorni in Premier. L’ultima vittoria risaliva al 26 aprile 2025, 3-0 contro il Leicester. I gol del colombiano Jhon Arias, il rigore trasformato da Hwang Hee-Chan e il tris calato da Mateus Mané ha permesso di strappare un successo pesantissimo contro uno dei rivali diretti nella lotta per evitare la retrocessione in Championship.

E ora tutti gli occhi si spostano sul Wolverhampton, che resta pur sempre con soli 6 punti dopo 20 giornate di campionato inglese all’ultimo posto. Mentre il West Ham e la zona salvezza sono a 14 punti. A distanza di 8 lunghezze dalla tanto agognata meta. Una missione impossibile per Edwards e i suoi ragazzi, ma la stagione di Premier League è ancora lunga.

Premier League, 20a giornata

Aston Villa - Nottingham Forest 3-1

Brighton - Burnley 2-0

Wolverhampton - West Ham 3-0

Bournemouth - Arsenal

Leeds - Manchester United

Everton - Brentford

Fulham - Liverpool

Newcastle - Crystal Palace

Tottenham - Sunderland

Manchester City - Chelsea

La classifica

1. Arsenal 45 (19 partite giocate)

2. Aston Villa 42 (20)

3. Manchester City 41 (19)

4. Liverpool 33 (19)

5. Chelsea 30 (19)

6. Manchester United 30 (19)

7. Sunderland 29 (19)

8. Brighton 28 (20)

9. Everton 28 (19)

10. Brentford 27 (19)

11. Crystal Palace 27 (19)

12. Fulham 27 (19)

13. Tottenham 26 (19)

14. Newcastle 26 (19)

15. Bournemouth 23 (19)

16. Leeds 21 (19)

17. Nottingham Forest 18 (20)

18. West Ham 14 (20)

19. Burnley 12 (20)

20. Wolves 6 (20)