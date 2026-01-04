Premier League, pazzo Fulham-Liverpool: i reds avanti al 94' vengono ripresi al 97'

Succede di tutto a "Craven Cottage" dove il Liverpool annusa solo la vittoria contro il Fulham. Sotto di un gol nel primo tempo per la rete di Wilson, i reds reagiscono con Florian Wirtz, al secondo centro in Premier League e mettono la freccia al 94' con Cody Gakpo. Sembra fatta, l'olandese viene sostituito e perde anche tempo, facendosi ammonire ed ecco il jolly da fuori di Reed al 97' e così la squadra di Arne Slot si ferma al secondo pareggio in due partite giocate nel 2026.

Va certamente peggio ai cugini dell'Everton, travolti in casa dal Brentford. Grande protagonista nel 2-4 il brasiliano Igor Thiago, autore di una tripletta. Acquistato dal Brugge nel 2024 per 33 milioni, dopo una prima stagione da dimenticare (8 presenze in Premier League e zero reti, 1 presenza e 1 rete in Coppa di Lega), l'attaccante sta trovando il riscatto al secondo anno e sale a quota 14 reti in 20 partite.

Bene il Newcastle che inizia l'anno come l'aveva chiuso, ossia con una vittoria. Malick Thiaw segna il suo terzo gol in Premier League, confermandosi un acquisto decisamente azzeccato per i Magpies.

Continua a deludere il Tottenham, al secondo pareggio in due partite nel nuovo anno: il Sunderland torna da Londra con un punto grazie al gol di Brobbey che risponde al vantaggio degli Spurs firmato Davies.

Sabato 3 gennaio

Aston Villa - Nottingham Forest 3-1

Brighton - Burnley 2-0

Wolverhampton - West Ham 3-0

Bournemouth - Arsenal 2-3

Domenica 4 gennaio

Leeds - Manchester United 1-1

Everton - Brentford 2-4

Fulham - Liverpool 2-2

Newcastle United - Crystal Palace 2-0

Tottenham - Sunderland 1-1

Manchester City - Chelsea ore 18:30

CLASSIFICA

1. Arsenal 48

2. Aston Villa 42

3. Manchester City 41

4. Liverpool 34

5. Manchester United 31

6. Chelsea 30

7. Brentford 30

8. Sunderland 30

9. Newcastle 29

10. Brighton 28

11. Fulham 28

12. Everton 28

13. Tottenham 27

14. Crystal Palace 27

15. Bournemouth 23

16. Leeds 22

17. Nottingham Forest 18

18. West Ham 14

19. Burnley 12

20. Wolverhampton 6

MARCATORI

19 reti: Haaland (Manchester City)

14 reti: Igor Thiago (Brentford)

9 reti: Semenyo (Bournemouth)