A margine di Frosinone-Parma, interverrà tra qualche istante in sala stampa Nicolussi Caviglia. Diretta testuale su TMWù

Come commenta questa differenza tra primo e secondo tempo?

"Ma la differenza si è fatta principalmente che siamo riusciti a restare in partita nel primo tempo. Comunque qualche occasione ce l'abbiamo avuta, potevamo anche sfruttare meglio i piedi perché loro sono molto bravi quando ti pressano, però lasciano qualche spazio per le ripartenze. Potevamo sfruttarle meglio, poi nel secondo tempo dopo il primo gol è successa una cosa che è già successa in passato, quindi non abbiamo avuto una reazione e... Poi si pagano queste cose, perché le partite si possono riprendere, non è che se prendi l'1-0 è finita, anzi. Quindi abbiamo sbagliato su questo".

Gara da due volti: nel primo tempo io ho visto un Parma estremamente ordinato, in primis nella chiusura degli spazi, nella grande attenzione a non consentire alle fonti di gioco del Frosinone di sviluppare il gioco che immagino abbiate studiato in settimana. Nella ripresa avete sofferto probabilmente un cambio di ritmo oppure è stato qualcosa che non siete riusciti a sviluppare come hai fatto invece nella prima frazione?

"No, semplicemente abbiamo provato ad arginarli. Nel primo tempo siamo riusciti bene, hanno avuto qualche tiro da fuori, qualche occasione, ma anche noi. Poi sono semplicemente episodi: succede che magari una respinta, loro sono in tanti che ti aggrediscono, in tanti che arrivano dentro l'area, quindi può capitare che uno arriva sulla respinta. Il problema è che poi non abbiamo avuto la reazione e potevamo anche essere più propositivi, provare a fare qualcosa di più"

Molte volte oggi, ma anche in altre partite, l'ho vista recuperare a centrocampo con grande visione davanti a te. Magari più che giocare sul corto, prova a fare qualche verticalizzazione in più o andare al tiro? È un obiettivo, ci lavora in settimana, è una cosa che richiede anche il mister?

"Sì, è una caratteristica che devo, che so posso avere. Bisogna però sfruttarla quando la partita lo consente, perché se poi vai sempre a giocare lungo hai meno opportunità di ricevere il pallone e giocare in avanti, devi andare sulle seconde palle, quindi cambia la partita. E anche per il tiro capita che in queste partite sia difficile, perché continui ribaltamenti di fronte... È stato difficile arrivare al tiro.

Il mal di gol che ha questa squadra lei come lo giudica? Perché le occasioni il Parma alla fine le ha avute, paradossalmente anche con la Roma le ha avute, in sconfitte pesanti anche come quella di oggi. Però veramente il gol sembra una chimera, che andando sui livelli della passata stagione forse anche meno, adesso non ho l'occhio...

"Bisogna, secondo me, innanzitutto provare a essere più cinici, perché le occasioni si creano e quindi bisogna sfruttarle il più possibile. Poi sono le caratteristiche magari dei giocatori che fanno sì che magari possiamo avere più occasioni dalle palle inattive o dai contropiedi rispetto magari a un'azione più manovrata. Questo sta a noi essere sicuramente più concentrati quando abbiamo le occasioni e sfruttarle, perché questa alla fine... "

Le chiedo ora come sta dopo il rientro al primo minuto, come si è sentito e se piano piano arriveremo al 100% di quello che sappiamo

"Sì, dai, sono adesso sono rientrato dal primo minuto, la prima partita. È andata fatta questa operazione per la pubalgia, però adesso sto bene, quindi sto riprendendo. Sto al 100%, sto riprendendo la condizione sempre meglio, quindi sono convinto che nel breve tempo sarò al top"

17.55 terminata la conferenza di Nicolussi Caviglia