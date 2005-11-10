Udinese-Fiorentina, i convocati di Vanoli: tre gli assenti, c'è il Primavera Turnone
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Andrea Piras
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Oggi alle 17:41Serie A
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28.11.2026 17:41Serie A
Il tecnico della formazione viola Paolo Vanoli ha diramato l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prossima sfida di campionato
© foto di Federico De Luca 2026
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoil ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il match di domani sul campo dell'Udinese. Non sono presenti nella lista gli infortunati Pongracic, Parisi e Viery. Da segnalare la presenza del difensore e capitano della Primavera Turnone.
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Dodò, Dragusin, Jimenez, Ranieri, Turnone, Valdepenas.
Centrocampisti: Atta, Brescianini, Ndour, Oulai, Gonçaloves.
Attaccanti: Gnonto, Beto, Mastantuono, Mazzeo, Njie, Pellegrino.
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