Pisa, le condizioni di Bozhinov e Petagna: confermate le ipotesi. I due salteranno Arezzo
Tommaso Maschio
Il Pisa ha pubblicato sui propri canali ufficiali il risultato degli esami a cui si sono sottoposti il difensore Bozhinov e il centravanti Petagna dopo i problemi accusati nel corso della sfida contro il Modena nel turno infrasettimanale. Confermate le ipotesi della viglia con il bulgaro che dovrà restare fermo per una decina di giorni, mentre l'italiano rischia uno stop leggermente più lungo: per lui infatti si prospettano due o tre settimane di stop. I due dunque salteranno sicuramente il derby con l'Arezzo con il centrale difensivo che sarà a rischio anche per la gara contro la Sampdoria.
Il report medico su Bozhinov e Petagna
"Pisa Sporting Club comunica gli esiti degli accertamenti medici sui calciatori infortunatisi durante la gara Pisa-Modena.
Rosen Bozhinov, costretto a lasciare il campo a metà del primo tempo, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti.
Andrea Petagna, che ha invece concluso la partita, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.
Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso di recupero".